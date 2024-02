Fece a pezzi un gatto in diretta social e uccise un uomo | condannata all' ergastolo

Ergastolo. Questa la pena decisa dai giudici della corte d'Assise d'appello di Milano per Davide Fontana , l'ex bancario di 44 anni imputato per aver ucciso, ... (today)

La Corte d’Assise d’appello di Milano ha tramutato in ergastolo la condanna per Davide Fontana , il bancario 45enne che l’11 gennaio del 2022 Uccise l’ex ... (open.online)

Ernesto Assante è stato il profeta di un nuovo modo di essere giornalisti: È morto il primo e il migliore di una nuova era in Italia, quella dei media digitali e della libertà di creare, un modello da imitare per tutti ...wired

L’altra faccia del boom saudita: i primi conti in rosso: L’Arabia saudita comincia a fare debiti. Dobbiamo preoccuparci Dal mio recente viaggio in KSA (Kingdom of Saudi Arabia, ovvero “il Regno” per eccellenza) vi ho riportato questa impressione: lì ho vis ...corriere

Belotti lascia casa a Roma, la moglie sui social: “Lascio un pezzetto del mio cuore in questa città” – FOTO: e salutarle oggi è stata tra le cose più difficili mai fatte. Non pensavo che questa città alla fine mi avrebbe regalato legami così belli. E se è vero che “dovresti essere abituata” io mi chiedo come ...siamolaroma