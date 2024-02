F1 | Sprint Race 2024 | quando sono in calendario e dove sono

(Di martedì 27 febbraio 2024) La F1 ha comunicato che, anche nella prossima stagione, come nel 2023 saranno 6 le gare con il formato: Shanghai, Miami, Zeltweg, Austin, San Paolo e Losail. Il formato debutterà in Cina, nella quinta gara dele ci sarà anche nella penultima gara, in Qatar, domenica 1 dicembre...

A circa un mese dal via ufficiale della nuova stagione (sabato 2 marzo con il Gran Premio del Bahrain) arrivano importanti Novità per quanto riguarda il ... (oasport)

La F1 Commission ha approvato alcune novità regolamentari, relative a DRS e Power Unit, per il Mondiale 2024 e ha cambia to ancora il format dei weekend di ... (fanpage)

F1, nel 2024 due Gran Premi e sei Sprint Race in diretta in chiaro: Quest’oggi Sky ha presentato la nuova stagione dei motori, che sarà seguita in prima linea dalla televisione satellitare, che ne detieni i diritti in esclusiva anche per l’annata 2024/25. Contestualme ...informazione

MotoGP, La grande stagione 2024 dei motori su Sky Sport: Per la MotoGP, tutta in diretta in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, al via il prossimo 9 marzo con la prima Sprint Race in Qatar, l’esperienza di visione godrà di una prospettiva ancora ...gpone

La MotoGP 2024 su Sky Sport: calendario e tutte le novità: Nel 2024 la MotoGP lascerà senza fiato. Una full immersion lunga 9 mesi per 21 weekend, 42 sfide – tra le gare tradizionali e le Sprint Race - da vivere senza sosta a partire dal 9 marzo in Qatar.sport.sky