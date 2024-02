F1 | Pirelli sceglie le mescole più resistenti per l’esordio in Bahrain

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il Mondiale di Formula Uno 2024 è pronto per il suo via ufficiale. Come tradizione sarà il Gran Premio dela far alzare il sipario sulla nuova stagione e il tracciato di Sakhir, sotto la luce dei riflettori, sarà il grande protagonista del primo fine settimana in pista, con l’eccezionalità della gara che si correrà il sabato e non la domenica. A livello di gomme, cosa dovremo aspettarci dalstagionale?porterà inle seguenti: PZero White Hard C1, PZero Yellow Medium C2 e PZero Red Soft C3. Le tre colorazioni sono ovviamente state provate nei test pre-stagionali che si sono disputati durante la scorsa settimana, mentre non saranno in dotazione C4 e C5, ovvero le due coperture più prestazionali e morbide della gamma. I team hanno incamerato tantissimi dati nelle ...