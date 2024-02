F1 GP Bahrain 2024 | Vasseur | “La SF-24 sembra competitiva | Leclerc e Sainz si trovano a loro agio al volante”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il Mondiale di Formula 1 pronto a partire e Frederic, team principal della Ferrari, presenta la nuova stne: “Dopo aver percorso la distanza di oltre sette Gran Premi nei test, nei quali ogni team si è concentrato su sé stesso, è finalmente il momento di giocare a carte scoperte. Fin da giovedì nelle prove libere vedremo i veri valori in campo e comprenderemo la reale portata del lavoro fatto da noi e dai nostri avversari”. Dopo i test incoraggianti della scorsa settimana, il Mondiale prende il via proprio in Bahrai: “– riprende– hanno confermato di trovarsi aaldella SF-24 e questo era esattamente l’obiettivo che ci eravamo posti quando abbiamo iniziato la progettazione della monoposto. Ci ...

La Ferrari a caccia di un buon risultato, Vasseur sicuro: “non dobbiamo aver paura di osare”: E’ tutto pronto in Bahrain per l’inizio della stagione 2024 di Formula 1. Sabato ci sarà il primo GP dell’anno che darà già le sue prime indicazioni. Sabato inizia la stagione più intensa di sempre, ...sportfair

Vasseur "Ferrari pronta, non dobbiamo aver paura di osare": Con queste parole il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, presenta il Mondiale 2024 che inizia in questa settimana in Bahrain con il primo Gran Premio della stagione. A 95 giorni dal ...sport.tiscali

F1, Lando Norris motivato in vista del primo GP a Sakhir: “Speriamo di mantenere lo slancio di fine 2023”: Mancano ormai pochi giorni al via del primo round stagionale del Mondiale di Formula Uno 2024, che andrà in scena sulla pista di Sakhir da giovedì 29 febbraio a sabato 2 marzo. Una delle outsider per ...oasport