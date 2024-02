F1 | Frederic Vasseur presenta il GP del Bahrain | “È il momento di giocare a carte scoperte | la SF-24 sembra competitiva”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il round inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2024 è ormai alle porte, con le prime prove libere del Gran Premio delche si svolgeranno giovedì 29 febbraio (con qualifiche il venerdì e gara il sabato) sul circuito di Sakhir. Aspettative importanti in casa Ferrari, dopo i riscontri incoraggianti emersi nel corso dei test pre-stagionali, anche se Max Verstappen resta il favorito principale per la vittoria con la Red Bull.hato così il primo atto del campionato: “Dopo aver percorso la distanza di oltre sette Gran Premi nei test, nei quali ogni team si è concentrato su sé stesso, è finalmente ildi. Fin da giovedì nelle prove libere vedremo i veri valori in campo e comprenderemo la reale ...

Verstappen e Hamilton fianco a fianco in Bahrain: Cosa diranno: Max Verstappen è stato ospite della conferenza stampa conclusiva dei test in Bahrain. Nel Paese asiatico, Verstappen parteciperà alla prima conferenza stampa durante un Gran Premio del 2024. Il tre vo ...msn

Vasseur detta la via: “Non dobbiamo aver paura di osare”: In vista dell’appuntamento di Sakhir il team principal del Cavallino, Frederic Vasseur, ha cercato di tracciare la rotta per la nuova stagione, che sarà la sua seconda in questo ruolo. Forti dei dati ...formulapassion

Verstappen et Hamilton côte à côte à Bahreïn : Que diront-ils: Max Verstappen était l'invité de la conférence de presse de clôture du test de Bahreïn. À Bahreïn, Verstappen rejoindra la première conférence de presse organisée lors d'un Grand Prix en 2024. Le trip ...msn