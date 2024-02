F1 | Christian Horner sempre più nell’occhio del ciclone Cosa farà la Red Bull?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Mentre il Mondiale di Formula Uno 2024 è pronto per il via, dato che nel corso del weekend in arrivo si disputerà il Gran Premio del Bahrain sul tracciato di Sakhir, tutti si chiedono in quale modo la Redsarà in grado di dominare la scena anche in questa stagione. Dopo un 2023 nel quale Max Verstappen e company hanno riscritto il libro dei record, si annuncia una nuova annata di pari grado? Tutti i segnali, vista anche la RB20 nei test pre-stagionali, porterebbero verso il “sì”. C’è una piccola, grande, incognita. Lo tsunami che si è abbattuto, e si sta abbattendo, sul team principal della scuderia di Milton Keynes,. Dopo lo scandalo che lo ha visto coinvolto si è scritto e detto molto. Ora i nodi stanno venendo al pettine con una domanda inevitabile: sarà ancora lui il team principal in questo 2024? La decisione ...