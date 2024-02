(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 feb. (Adnkronos) – Ildisi è riservato erà insulla richiesta di decretare lo stato d’di Acciaierie di Italia spa, come richiesto dal socio di minoranza Invitalia, o sulla richiesta di strumenti alternativi per preservare il patrimonio del gruppo avanzata invece dall’ad Lucia Morselli. Un ‘bivio’ su cui il, il procedimento è stato assegnato alla presidente della sezione Crisi d’impresa, Laura De Simone, è chiamato are. Nell’udienza di oggi, a cui ha partecipato anche Morselli, le parti hanno chiarito e ribadito le proprie posizioni. Da un lato si è insistito per la dichiarazione di– premessa per l’amministrazione straordinaria -, dall’altro invece – ...

Ex Ilva: insolvenza o concordato, tribunale Milano decide in settimana: Milano, 27 feb. (Adnkronos) - Il tribunale di Milano si è riservato e deciderà in settimana sulla richiesta di decretare lo stato d'insolvenza di Acciaierie di Italia spa, come richiesto dal socio di ...affaritaliani

Ex Ilva, oggi Urso a Taranto: incontrerà gli operai. Sindacati-commissario, ok il tavolo di ieri. «C'è un altro clima»: Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, è oggi a Taranto dopo aver avviato Acciaierie d’Italia, l’ex Ilva, all’amministrazione straordinaria. Il ministro viene per ...quotidianodipuglia

Pnrr, ex Ilva, stoccaggi gas e idroelettrico: cosa dicono i giornali di oggi: ore sei e un quarto del mattino – ai cancelli dell’Ilva di Taranto per incontrare gli operai. Poi, sempre a Taranto, Urso incontrerà in Prefettura le parti sociali. Intanto, sempre oggi, il Tribunale ...energiaoltre