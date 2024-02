Ex Ilva | il ministro Urso a Taranto

(Di martedì 27 febbraio 2024) 9.20 Ilalle Imprese e Made in Italy,, ha incontrato all'exgli operai, prima di un vertice in prefettura,accompagnato dal commissario straordinario Quaranta. Il governo mira al "rilancio produttivo" di quello che "è stato a lungo il più grande e attivo impianto siderurgico d'Europa. Non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare a questo sito, ma c'è l'assoluta volontà di rilanciarlo in sicurezza ambientale", ha detto il titolare del Mimit. E "realizzare procedure pubbliche per altri investitori"

Quanto ci vorrà per la ripartenza? Quanti giorni?, chiede Rocco Palombella (Uilm). Quaranta . Come il mio cognome, risponde il commissario di Accia Ieri e ... (noinotizie)

Ex Ilva, il ministro Urso allo stabilimento alle 6.15 per incontrare i lavoratori al cambio turno/VIDEO: Il ministro Urso dalle 6.15 è all’ex Ilva di Taranto per visitare gli impianti e per parlare con i lavoratori, accompagnato dal commissario straordinario Giancarlo Quaranta. Si tratta del primo ...lagazzettadelmezzogiorno

Ex Ilva: il ministro Urso incontra operai e visita fabbrica: Il ministro delle imprese e made in Italy Adolfo Urso questa mattina, intorno alle 6.30, ha raggiunto lo stabilimento ex Ilva di Taranto per incontrare i lavoratori al cambio turno. E’ poi entrato ...trmtv

Il ministro Urso dalle 6.15 è in fabbrica per parlare con gli operai: Sarà uno dei giorni decisivi per il futuro del Siderurgico più importante d'Europa con una serie di incontri alla presenza del ministro Adolfo Urso. Questa mattina, martedì 27 febbraio, il ...tarantobuonasera