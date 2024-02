Eventi a Bologna martedì 27 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27– Altro giro, altra corsa. Ecco quali appuntamenti seguire oggi a, tra libri e spettacoli. Dalle 10, al Museo del Patrimonio Industriale si parla di ‘Ripensare i luoghi del lavoro tra memoria, deindustrializzazione, rigenerazione’. Dalle 17 alle 22, apertura straordinaria della mostra Vertigo-Video Scenarios of Rapid Chances al Mast. In Auditorium, alle 18.30, Vito Mancuso incontra Umberto Galimberti. Alle 18, alla Feltrinelli, Diego Giacchetti presenta Odio i lunedì, analisi sociale attraverso i testi di Vasco Rossi. Con lo storico, Stefano Bonaga, Massimo Cotto e Giuseppe Molinari. Sempre alle 18, in Salaborsa, Ermanno Cavazzoni parla del suo libro Manualetto per la prossima vita. Alle 19, all’Arena del Sole va in scena Porcile, dalla regia di Nanni Garella, in occasione del ...