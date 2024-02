Evadono dal carcere e uccidono una coppia di pensionati in vacanza | “Copiose quantità di sangue” sulla scena | ma dei cadaveri nessuna traccia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tre criminalidalunadiinai Cairaibi. Le vittime sono Ralph Hendry e Kathy Brandel,statunitensi in viaggio sui mari dei Caraibi con il loro catamarano “Simplicity”: laè stata dichiarata morta dopo più di 5 giorni dalla scomparsa, nonostante non vi siadei loro. “Diversi oggetti erano sparsi sul ponte e nella cabina e a bordo è stata vista una sostanza rossa che somigliava a“, ha detto il funzionario delle forze di polizia di Royal St. Vincent e Grenadine dopo che gli agenti, poche ore fa, sono entrati in possesso di “prove suggeriscono che lasia stata uccisa a bordo“. Dopo giorni ...

La denuncia del sindacato Uilpa Polizia: "A vigilare su più cortili passeggi vi era un solo agente di polizia penitenziaria, impegnato peraltro in ulteriori ... (fanpage)

Due detenuti sono evasi nel pomeriggio dalla Casa Circondariale di Trani. Entrambi sarebbero originari del Marocco e in attesa di primo giudizio. Immediate ... (secoloditalia)

Si sono arrampicati sul muro di cinta posteriore del carcere di Trani mentre erano nell’area passeggio del reparto accoglienza e in pochi minuti sono fuggiti ... (gazzettadelsud)

Denis verdini torna in carcere, era evaso dai domiciliari a Roma per partecipare a delle cene: Verdini, che ora dovrà tornare in carcere, era autorizzato ad andare dal dentista a Roma. Tra ottobre 2021 e gennaio 2022 sarebbe però andato al ristorante con il figlio Tommaso e altre persone ...it.euronews

Denis Verdini, torna in carcere il 'suocero' di Salvini: era evaso dagli arresti domiciliari: Questi i fatti che avrebbero portato alla recova dei lussosi domiciliari, trascorsi fino ad oggi nella lussuosa villa di Pian dei Giullari, in una delle zone più belle e verdi di Firenze: Verdini, a ...firenzetoday

Denis Verdini torna in carcere: era evaso dai domiciliari per andare a tre cene: Stando a quanto si apprende, Verdini, a cui era stato concesso di recarsi dal dentista a Roma tra ottobre 2021 e gennaio 2022, non avrebbe poi fatto rientro nella sua villa di Pian dei Giullari, dove ...today