Eurovision | Biennale e poi? A furia di escludere Israele si finirà per cancellarla

(Di martedì 27 febbraio 2024) Non reggono le motivazioni con cui migliaia di artisti chiedono l'esclusione dallad'Arte di Venezia. Né il paragone con la Russia o con il Sudafrica. E quanti assicurano che no, non c'entra l'antisemitismo, non potranno negare che così si alimentano l’ostilità e il risentimento nei confronti degli ebrei nel mondo