Esame di medicina | Burioni boccia in blocco | 10 promossi su 408

(Di martedì 27 febbraio 2024) Su Tik Tok, una studentessa del corso di Microbiologia con il prof. Robertoha denunciato latura, in, di quasi tutti i candidati all': cosa è successo e qual è stata la risposta del virologo

Intervista alla ministra dell’Università. “Il numero chiuso già non esiste più, continueremo ad aumentare gli spazi in maniera graduale” (repubblica)

Domani l'autopsia su Alessandra Ollari, 60 giorni per l'Esame: L'Esame autoptico comincerà domani mattina e sarà eseguito dalla dottoressa Donatella Fedeli. La Procura di Parma ha assegnato un termine di 60 giorni al medico legale per fare luce sulle cause della ...ansa

Burioni boccia quasi tutti all’Esame di Microbiologia al San Raffaele: È polemica sui social per un Esame di Microbiologia del virologo Roberto Burioni che solamente pochi studenti della facoltà di medicina del San Raffaele sono riusciti a passare. In realtà si trattava ...tpi

Epatite C, la Regione conferma lo screening gratuito anche per il 2024: Per individuarla basta un Esame del sangue, senza ticket né prescrizione medica. È possibile farlo, in Emilia-Romagna, tramite il test di screening gratuito, che la Regione Emilia-Romagna ha ...ilpiacenza