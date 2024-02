Equo compenso Ricorso di Fieg con l’Agcom

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024)è al fianco dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, presieduta da Giacomo Lasorella, contro la sospensione del Regolamento sull’per l’utilizzo on line delle pubblicazioni giornalistiche decisa dal Tar del Lazio su richiesta di Meta. Gli editori della, nel condividere quanto scritto dal commissario Agcom Antonello Giacomelli, sottolineano "l’importanza di agire in tutte le sedi per tutelare la qualità e la sostenibilità dell’informazione, garanzia dei principi di pluralismo e di libertà d’espressione di ogni società democratica". Il Regolamento Agcom sull’esplicita la ratio della normativa di recepimento della Direttiva Copyright, ossia garantire l’effettività del diritto connesso da questa riconosciuto agli editori per l’utilizzo ...