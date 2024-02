Equità sociale e bene comune | il Mid in prima linea

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina il M.I.D. attraverso il Coordinatore Regionale Giovanni Esposito ha incontrato PMG Italia, azienda che si occupa di realizzare e sostenere progetti pere la diffusione della cultura ad impatto positivo, con i suoi riferimenti territoriali Angela Parisi e Maurizio Schena ad Avellino presenti a margine di due incontri avvenuti ad Avellino, uno con il Presidente della Misericordia di Avellino Massimo Dente e uno alaccolti dal Sindaco Gianluca Festa. Il M.I.D. in precedenza aveva già incontrato sul suo percorso la realtà operante in campo nazionale e a scopofico della PMG Italia, attraverso il Bologna For Community, in occasione di una partita di solidarietà svoltasi qualche anno fa allo stadio Dall’Ara ...