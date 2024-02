Ennesimo femminicidio | Sara uccisa dal marito L’allarme della madre | poi la scoperta choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) Un altro terribilesi è verificato nel pomeriggio di martedì 27 febbraio 2024. Una donna di 41 anni,Buratin, mamma di una adolescente di 16 anni, di mestiere infermiera in uno studio dentistico, è stata trovata morta nel cortilecasa, a Bovolenta, in provincia di Padova, in Veneto. Sul corpo diBuratin, come detto trovato nel cortiledell’abitazione, precisamente nel retro, sono stati trovati segni di varie coltellate. L’omicidio, perché di questo si tratta, è avvenuto in una villetta di viale Italia, poco lontano dalla stazione dei carabinieri del paese, stando agli investigatori, risalirebbe alla tarda mattinata di oggi. Come detto, il corpodonna è stato trovatonel ...