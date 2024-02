Empoli vs Cagliari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 febbraio 2024) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Sorta di spareggio salvezza tra due squadre che puntano alla permanenza.vssi giocherà domenica 3 marzo 2024 alle ore 15 presso lo stadio CastellaniVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani sembrano aver svoltato con l’arrivo di Nicola in panchina, dal momento che hanno ottenuto undici punti in cinque partite. Adesso la classifica dice tredicesimo posto con 25 punti, e un margine di cinque punti sulla zona retrocessione I sardi, invece, non riescono a trovare quella continuità necessaria per lasciare i bassifondi della classifica. Nelle ultime cinque giornate, la squadra di Ranieri ha ottenuto soltanto due punti in cinque partite, che attualmente significano penultimo posto, a meno tre ...