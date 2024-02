Elezioni Sardegna | Pittalis FI a Notizie com | “Era troppo presto per candidare Truzzu alle regionali”

(Di martedì 27 febbraio 2024) “In Abruzzo giocheremo una partita diversa. Lì l’amministrazione di centrodestra gode di ampio consenso, mentre inc’erano delle criticità”. Pietroè ottimista: la partita delleè tutt’altro che conclusa e la squadra del centrodestra attende la rivincita in Abruzzo con la riconferma Marco Marsilio. Se di rivincita si può parlare, dal momento che ai microfoni di.com, il deputato sardo di Forza Italia spiega che i numeri non parlano affatto di sconfitta per la coalizione della premier Giorgia Meloni. (Ansa Foto/Camera.it) –.comOnorevole, il centrodestra ha perso incon Paolo.“Il risultato delleinimpongono ...

