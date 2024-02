Elezioni Sardegna | Meloni-Tajani-Salvini | “Ragioneremo insieme per valutare possibili errori”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nota dei leader: "Rammaricati, ottimo risultato delle liste non ha dato la vittoria a Truzzu. Vittoria Todde per meno di 3mila voti" "I dati disponibili sul voto inconsegnano una vittoria per meno di 3mila voti alla candidata del centrosinistra Alessandra Todde sul candidato di centrodestra Paolo Truzzu". E' quanto si legge in una

In ogni elezione i numeri, i voti reali, sono utili per fare delle analisi corrette, non fosse altro perché basate sull’unica cosa concreta e vera. Ed allora, ... (panorama)

Intesa vincente Conte-Schlein. La Sardegna è solo l’inizio: Non è solo la Sardegna. Nel 2024 ci sono le Elezioni in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Umbria. Nel quartier generale dei pentastellati si sa bene che un contesto favorevole come quello sardo non sarà ...lanotiziagiornale

Sardegna, Meloni-Tajani-Salvini: "Nessun calo per il centrodestra": " Siamo rammaricati per il fatto che l'ottimo risultato delle liste della coalizione di centrodestra, che sfiorano il 50% dei voti, non si sia tramutato anche in una vittoria per il candidato presiden ...sardegnalive

"Una sconfitta da cui imparare". Il centrodestra si compatta dopo il risultato in Sardegna: A diverse ore dalla sconfitta alle Elezioni regionali per il candidato di centrodestra, Paolo Truzzu, la coalizione di governo si mostra unita a scapito delle illazioni circolate nelle ultime ore. "I ...ilgiornale