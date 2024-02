Elezioni Sardegna | l' analisi dei numeri Ha vinto Todde | non il Campo Largo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 febbraio 2024) In ogni elezione i, i voti reali, sono utili per fare dellecorrette, non fosse altro perché basate sull’unica cosa concreta e vera. Ed allora, chi davvero hae ha perso in? Partiamo dalle coalizioni: il centrodestra hala partita contro il centrosinistra. La coalizione della maggioranza di Governo ha ottenuto il 48,8%; il cosiddetto «» ha chiuso al 42,6. La distanza tra i due schieramenti è quindi ampia, più di sei punti percentuali. Va sottolineato il paragone sempre tra le due coalizioni fatto confrontando i voti del 2019. 5 anni fa il centrodestra chiuse al 47,8%. Ieri è cresciuto nel complesso dell’1%. Diversamente è andata al centrosinistra che nel 2019 ottenne il 44,1% (sommando il Pd, le liste collegate ed il M5S ...