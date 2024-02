Elezioni Sardegna | il sindaco Sala e la vittoria di Todde | “Schlein meglio del M5S | Salvini il grande sconfitto”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Milano – Sulladi Alessandra, candidata del Pd e di M5S, nelleper la Regione, è intervenuto anche ildi Milano Beppe, proponendo delle considerazioni politiche nazionali e degli insegnamenti dalla contesa isolana per gli assetti futuri del centrosinistra. Voto disgiunto In un lungo post su Instagram dal titolo “e futuro”, il primo cittadino attribuisceimportanza per l’affermazione dial voto disgiunto, frutto della credibilità della candidata acquisita grazie alla sua “storia personale”: la neo governatrice ha infatti preso 40.301 voti in più rispetto a quanto raccolto dai partiti che l'hanno sostenuta. “Il centrosinistra ne esce bene (forse più Elly ...