Elezioni Sardegna | chi è Alessandra Todde | “Sono la prima presidente donna”

(Di martedì 27 febbraio 2024) «ladella storia dellacontenta di essere qui con Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Questo è il risultato dei sardi e di una coalizione che ha investito in questo risultato».dichiara la vittoria alleregionali delladel ’campo largo’ in piedi insieme aldel M5S, Giuseppe Conte, e alla segretaria del Pd, Elly Schlein, volati inper l’occasione.surclassa intanto la coalizione che l’appoggia, ferma al 42,6%. La coalizione di centrodestra invece guadagna più voti di Paolo Truzzu attestandosi al 48,8%. Il Pd è intanto il primo partito in ...

