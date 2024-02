Elezioni Sardegna | Briatore | “Mai detto nulla su Todde | le auguro buon lavoro”

(Di martedì 27 febbraio 2024) (Adnkronos) – Flavio, in un video pubblicato sul suo profilo Instragram, smentisce categoricamente di aver mai dichiarato che se avesse vinto la candidata del centrosinistra Alessandranon sarebbe più tornato in. Da Dubai l’imprenditore piemontese dice di aver appreso la notizia dai siti di informazione italiani: ”Assolutamente non vero – sottolinea– mai fatto nessun tipo di dichiarazione a favore o a sfavore della. È stata eletta – aggiunge – è una manager, per cui miche faccia un superper la. Mai pronunciata la parola che vedo su tutti questi siti che se vince laio non vado più in. È una gran cazz…”, conclude ...

