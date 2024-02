Elezioni Sardegna 2024 | vince Alessandra Todde | esultano le opposizioni | Meloni contestata dal centrodestra

Non sono bastate 24 per concludere lo spoglio delle schede per le Elezioni regionali in Sardegna . In base ai dati pubblicati sul sito dell'amministrazione ... (quotidiano)

Elezioni Sardegna: Todde (M5S-Pd) è la nuova presidente della Regione. Ha vinto per 3 mila voti. Smacco per la Meloni: Sconfitto il candidato della destra, Paolo Gruzzo, imposto dalla premier Alessandra Todde (M5S-Pd) è la nuova Presidente della Sardegna. Ha vinto le Elezioni regionali al fotofinish per 3 mila voti in ...firstonline.info

Elezioni in Sardegna, finisce il mito di Meloni imbattibile: Ma l'unica via che l'opposizione può percorrere se vuole essere competitiva resta il campo largo La vittoria di Alessandra Todde e della sinistra in Sardegna ... dovessero portare nuovi rovesci su ...editorialedomani

Elezioni Sardegna, Alessandra Todde annuncia vittoria: "Sono la prima presidente donna": E' una sfida che si chiude al fotofinish quella delle Elezioni regionali in Sardegna, con la vittoria di Alessandra Todde, candidata del centrosinistra, che nel corso di una breve conferenza stampa ...tg24.sky