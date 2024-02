Elezioni regionali Sardegna | vittoria per Alessandra Todde La prima volta per un candidato governatore M5S

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il campo largo c’è.resta in testa e sale ancora con il 45,4% nella sfida con ildi centrodestra Paolo Truzzu (45%) per la presidenza della Regionequando sono state scrutinate 1718 sezioni su 1844. Lo scarto dei voti tra i due si attesta a meno di 2mila voti ovvero 1979. Renato Soru della Coalizione sarda si ferma all’8,6% (58.727 voti), chiude la candidata di Sardigna R-esiste Lucia Chessa con l’1% (6.669).stravince nella sua città, Nuoro, ottenendo il 53,8%. La candidata ha votato nel seggio n. 4 allestito alle scuole elementari “Podda” di Via Matteotti, lasciando indietro Truzzu che ha ottenuto il 32,8% delle preferenze. I dati sono definitivi sulle 44 sezioni e sono stati pubblicati sul portale della Regione. Qui le persone in arrivo nel comitato di ...