Elezioni regionali Sardegna | i risultati in diretta | Todde avanti di misura su Truzzu

Alessandra Todde ha vinto le elezioni regionali in Sardegna 2024 . Esponente del Movimento 5 stelle, ma sostenuta anche dalle liste del Pd e di Alleanza ... (fanpage)

Il campo largo c’è. Alessandra Todde resta in testa e sale ancora con il 45,4% nella sfida con il candidato di centrodestra Paolo Truzzu (45%) per la ... (open.online)

Non è stata una campagna facile per Renato Soru. Staccarsi dal Pd e correre da solo alle Elezioni regionali per giunta contro la figlia Camilla, candidata al ... (open.online)