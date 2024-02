Elezioni Regionali in Sardegna 2024 | i risultati in diretta | Todde vince sul filo di lana | battuto Truzzu Conte e Schlein | «Cambia il vento» Spoglio in corso | Pd primo partito

(Di martedì 27 febbraio 2024) Alessandra, candidata M5S sostenuta da Pd e centrosinistra, ha vinto leindi domenica 25 febbraio, battendo Paolo, del centrodestra: la sfida si è decisa su poche migliaia di voti, e i dati definitivi sono attesi per le prime ore di oggi, martedì

Alessandra Todde , candidata M5S sostenuta dal Pd e dal centrosinistra, ha vinto le Elezioni Regionali in Sardegna di domenica 25 febbraio, battendo Paolo ... (corriere)

Ultime notizie Elezioni Regionali Abruzzo 2024 : quando e come si vota. I candidati (aggiornamento 27 FEBBRAIO) Elezioni Regionali Abruzzo 2024 : quando e ... (termometropolitico)

Alessandra Todde , candidata M5S sostenuta da Pd e centrosinistra, ha vinto le Elezioni Regionali in Sardegna di domenica 25 febbraio, battendo Paolo Truzzu, ... (corriere)

Chi è Alessandra Todde Biografia e guadagni della presidente della Sardegna: La biografia, il cv, lo stipendio e i guadagni di Alessandra Todde, la nuova presidente 5 Stelle della Sardegna che ha vinto le Elezioni Regionali 2024. Chi è Alessandra Todde Una domanda questa che ...money

Calenda: «Complimenti a Todde, il crollo della destra è un buon segnale»: È questo il commento di Carlo Calenda ai risultati del voto per le Regionali in Sardegna, affidato a un post sui social network. «Le Elezioni Regionali – spiega il leader di Azione, che ha sostenuto ...unionesarda

Regionali SARDEGNA: VINCE TODDE E CAMPO LARGO PD-M5S, CONCENTE SCONFITTA TRUZZU, VOLUTO DA MELONI: L’imprenditore Renato Soru, ex governatore del centrosinistra si ferma all’8,7% e non supera la soglia di sbarramento Un risultato particolarmente atteso in Abruzzo a due settimane dalle Elezioni che ...abruzzoweb