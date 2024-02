Elezioni Regionali in Sardegna 2024 | i risultati in diretta | Todde vince la sfida sul filo di lana | battuto Truzzu Conte e Schlein | «Cambia il vento»

Elezioni in Sardegna, dopo 24 ore spoglio non ancora chiuso: Non sono bastate 24 per concludere lo spoglio delle schede per le Elezioni Regionali in Sardegna. In base ai dati pubblicati sul sito dell'amministrazione regionale sarda, alle 7 di martedì sono state ...ansa

SARDEGNA, TODDE: Dopo un testa a testa durato tutta la giornata di ieri si profila la vittoria per Alessandra Todde alle Elezioni Regionali in Sardegna, che si appresta così a diventare la prima presidente di Regione ...9colonne

Elezioni Sardegna 2024, risultati finali. Todde batte Truzzu per pochi voti (45,3% contro 45%): È una sfida che si chiude al fotofinish con la vittoria di Alessandra Todde che la candidata del centrosinistra annuncia nel corso di una breve conferenza stampa con un concetto ...ilmessaggero