Elezioni Regionali in Sardegna 2024 | i risultati in diretta | Todde ha vinto | Truzzu battuto sul filo di lana Lei | «Felice e orgogliosa | primo presidente donna»

Il campo largo c’è. Alessandra Todde resta in testa e sale ancora con il 45,4% nella sfida con il candi dato di centrodestra Paolo Truzzu (45%) per la ... (open.online)

I risultati delle Elezioni in Sardegna , in diretta : Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia ... (corriere)

La rivincita del campo largo. Schlein e Conte a Cagliari. Regge la coalizione Pd-M5s. Ora si punta alla Basilicata: I dem preparano la festa. Orlando: "Non c’è alternativa all’asse tra noi e i Cinquestelle". E il bonacciniano Guerini: ma è un discorso che vale anche per i partiti dell’ex terzo polo . .quotidiano

Elezioni Regionali Sardegna, lo spettro dei ricorsi. Spoglio a rilento, FdI chiede già il riconteggio: Fino all'ultimo testa a testa. Poi il sorpasso alla curva finale. Non è una gara di Formula Uno ma lo spoglio delle Elezioni Regionali in Sardegna che per un giorno ha tenuto col ...ilmessaggero

Sì al voto per i fuorisede ma solo se sono in Italia: prevede la possibilità di votare a distanza per gli studenti che si trovano fuori regione. Per esercitare il loro diritto di voto gli studenti dovranno presentare richiesta al Comune di residenza, ...quotidiano