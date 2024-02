Elezioni in Sardegna | Pd e M5s si godono la vittoria Salvini | «Il governo è saldo | ma quando cambi il candidato in corsa è complicato»

(Di martedì 27 febbraio 2024) «Ilè assolutamente, dopo cinque vittorie consecutive una sconfitta ci può stare:il popolo vota ha sempre ragione.si vince si vince tutti insieme,si perde si perde tutti insieme». È Matteoa parlare, a margine di un evento a Pescara, del risultato delleregionali inche hanno visto sconfitta, seppur di un soffio, la coalizione dicontro il cosiddetto “campo largo” di Pd e 5 Stelle. Una sconfitta rumorosa perché arrivata in una regione governata dal centrodestra e nella quale i sondaggi erano favorevoli fino a poche settimane fa. Il leader della Lega chiarisce subito: nessuna ripercussione sull’alleanza dicon Fratelli d’Italia e Forza ...

Alessandra Todde , candidata M5S sostenuta da Pd e centrosinistra, ha vinto le Elezioni Regionali in Sardegna di domenica 25 febbraio, battendo Paolo Truzzu , ... (corriere)

La sua città, quella in cui è nato e la stessa di cui è sindaco, lo ha tradito. Paolo Truzzu sa che sulla sconfitta alle elezioni regionali in Sardegna pesa ... (today)

1. I deliri di onnipotenza Meloni ani alla fine hanno portato alla sconfitta per il centrodestra, che già governava (male) l’isola. La premier ha voluto ... (ilfattoquotidiano)

Un altro governo è possibile, e questa è una bellissima notizia: La prima è che Giorgia Meloni non solo non è invincibile, ma ha dei grandi limiti nello scegliere i candidati (Michetti a Roma, Truzzu in Sardegna), dimostrando plasticamente - nelle Elezioni locali ...huffingtonpost

Elezioni in Sardegna, nota di Meloni, Salvini e Tajani: "Riflettere sugli errori": Così recita una nota congiunta dopo l'esito del voto in Sardegna firmata da Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. "Contiueremo a imparare dalle sconfitte e dalle vittorie" "Da queste ...tg24.sky

"Una sconfitta da cui imparare". Il centrodestra si compatta dopo il risultato in Sardegna: A diverse ore dalla sconfitta alle Elezioni regionali per il candidato di centrodestra, Paolo Truzzu, la coalizione di governo si mostra unita a scapito delle illazioni circolate nelle ultime ore. "I ...ilgiornale