Elezioni in Sardegna | dopo 24 ore spoglio non ancora chiuso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Non sono bastate 24 per concludere lodelle schede per leregionali in. In base ai dati pubblicati sul sito dell'amministrazione regionale sarda, alle 7 di martedì sono state scrutinate 1822 sezioni su 1844. In testa c'è Alessandra Todde, sostenuta tra gli altri da Pd e M5S, con 330.619 voti (45,3%), seguita dal candidato del centrodestra Paolo Truzzu con 327.695 voti (45%). Più staccati Renato Soru (63.021, 8,7%) e Lucia Chessa (7.147, 1%). Loè proseguito con notevole lentezza nella notte.