Eleganza e stile Sempre più sostenibile il futuro di Susy Mix

(Di martedì 27 febbraio 2024) di Egidio Scala Uno sguardo sul, ampliando i propri orizzonti geografici e guardandoal rispetto per il pianeta. Il GruppoMix continua a distinguersi per la sua costante attenzione a temi cruciali come la sostenibilità e la parità di genere. Il 2024 si prospetta come un periodo di significativa crescita e internazionalizzazione, con nuovi progetti e con lo sviluppo della linea Élite che ha avuto un ottimo riscontro nelle precedenti collezioni. "La sostenibilità è daun tema che ci sta molto a cuore – afferma Sonia Pappi, General Manager del Gruppo – e sono ormai anni che cerchiamo di dare il nostro contributo alla sostenibilità dotando tutti i nostri hub di pannelli fotovoltaici, adottando packiging sostenibili con la conseguente riduzione di materi plastiche. Ma la vera svolta avverrà tra ...