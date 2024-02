Ecco la nuova BMW iX2

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Si è tenuta la presentazione dellaBMW iX2, presso la sede BMW di Via Salaria, recentemente rinnovata per offrire un'esperienza di acquisto e un servizio di ultima generazione. La BMW X2 è l'auto che per prima ha introdotto il concetto di Sports Activity Coupé (SAC) nel segmento delle compatte premium. La seconda generazione, con le dimensioni del veicolo notevolmente più grandi, diventa ancora più unica, ancora più sportiva e ancora più innovativa. Gli ospiti della serata hanno potuto ammirare il modello esposto in showroom e curiosare all'interno della vettura, all'insegna del claim “Make it real”, che celebra realtà ed emozioni umane. Interventi di Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, Salvatore Nanni, AD di BMW Roma e il monologo dell'attore Giorgio Pasotti, tratto da “La pietra della follia” di Benjamin Labatut. “In questa serata ...