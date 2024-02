Ecco il Mercatino di Forte dei Marmi C’è perplessità tra le associazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Polemiche sul “didei Marni” che il 7 aprile sarà ospitato a Terni, in Corso del Popolo. Una scelta dell’amministrazione comunale, difesa in un post dal vicesindaco Riccardo Corridore ma che lascia più che perplessa Confartigianato. Critica anche Confcommercio che ha chiesto un incontro all’assessore Stefania Renzi. Con il gruppo di FdI che presenta un’interrogazione sulla vicenda. "La Giunta ha già deliberato di autorizzare per aprile ’Ildidei’ a Terni, si tratta di un grande evento di vendita su area pubblica di articoli di abbigliamento e accessori di qualità. Esprimiamo" attacca l’associazione. "Le politiche di promozione di un territorio come il nostro non principalmente turistico, senza la presenza ...