Eccellenza Masi allontana la paura | crollo Sant’Agostino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Riecco ’bum bum’ Cazzadore, il centravanti si è risvegliato e ilTorello Voghiera è uscito dal letargo. La doppietta del capocannoniere dell’anno scorso ha consentito ai tricolori di tornare al successo nel periodo più delicato, nello scontro diretto con la Savignanese. "Anche se non è ancora il bomber dell’anno scorso per i noti infortuni – afferma il direttore sportivo Juri Roda – la sua sola presenza in campo conta molto. Adesso mi aspetto prestazioni superiori anche dai giocatori più esperti". Riguardo la gara con i riminesi ecco tutta la gioia di Roda: "Era ora – tira un sospiro di sollievo – era una partita da dentro o fuori, nel momento della verità siamo stati superiori alla Savignanese. Sono tre punti d’oro, abbiamo scavalcato la Savignanese in classica, attenzione però a non cantare vittoria prima del tempo: se il campionato finisse oggi saremmo ...