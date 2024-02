E’ una Robur matura e determinata Il +10 sul Signa è un’ottima garanzia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Missione compiuta: dopo il pareggio con lo Scandicci, il Siena è tornato a vincere, battendo in rimonta la Rondinella Marzocco e tenendo a debita distanza (10 punti) ilche continua a mietere vittime su ogni campo. Una prova di maturità, per i bianconeri, andati sotto dopo neanche venti minuti di gioco e nell’intervallo già in vantaggio. Alla distanza, i valori, diversi, delle due squadre sono venuti fuori, nonostante le ormai ataviche difficoltà dettate dalle condizioni del campo, in particolare in alcune zone (il Consiglio di Stato ancora tace), e una condizione fisica he non è propriamente quella dei giorni migliori. Scotto da pagare, dopo la rincorsa presa senza una preparazione alle spalle e un rush finale da affrontare con la carrozzeria brillante. Alle porte anche lo scontro diretto con il(in programma domenica 10 marzo al ...