E’ online ‘Azzurri’ | la colonna sonora della Nazionale italiana e della FIGC

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 27 febbraio 2024) E’il brano ‘Azzurri‘, identitàdelle Nazionali Italiane di Calcio e. La canzone può essere acquistata o ascoltata accedendo ai digital store (https://linktr.ee/azzurri). Firmata da Inarea Identity Design, societàcon esperienza internel design e nella brand identity, sotto la direzione artistica di Enrico Giaretta, è un vero e proprio sistema musicale, articolato in diversi elementi: dal sound logo del nuovo scudetto, che sintetizza la passione per gli Azzurri e le Azzurre nel quale tutti i sostenitori delle Nazionali possono riconoscersi, passando per tutte le declinazioni previste per i vari touchpoint, fisici e digitali, fino al brano integrale, dal titolo, composto e ...