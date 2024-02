(Di martedì 27 febbraio 2024) Èall’età di 48. Noto per i suoi ruoli in celebri serie TV come ““, “Supernatural” e “e inaspettatamente a seguito di una“, come riportato dal suo manager a TVLine. La notizia della morte diè stata diffusa solo dopo alcuni giorni dal decesso, creando un’ondata di commozione tra chi lo seguiva. “Possiamo confermare che il nostro caro amico e cliente,, èvenerdì mattina, 23 febbraio, all’età di 48– si legge nella nota di TriStar Appearances/Event ...

Once Upon A Time , Smallville, Eureka sono solo alcuni dei film celebri ai quali ha partecipato in ruoli indimenticabili l’attore Chris Gauthier , morto ... (iodonna)

È morto Chris Gauthier: l’attore di Smallville e Once Upon a Time aveva 48 anni. “Scomparso improvvisamente a causa di una breve malattia”: Dal “Giocattolaio” in “ Smallville ” a Smee in “ Once Upon a Time “, passando per ruoli in “ Supernatural ” e “ Harper’s Island “, Chris Gauthier ha saputo interpretare una vasta gamma di personaggi, ...ilfattoquotidiano

Addio a Chris Gauthier, il pirata Mr. Smee di “One Upon a time”: Chris Gauthier noto per la serie tv Once Upon A Time, Smallville ed Eureka, è morto improvvisamente per una malattia non specificata. Aveva solo 48 anni ...iodonna

Chris Gauthier è morto, l'attore di Smalville e C'era una volta aveva 48 anni: Lo ha reso noto il suo manager, parlando con TV Line Noto per i suoi ruoli nella serie TV C'era una volta, in Eureka e in Smallville, Chris Gauthier aveva 48 anni. La notizia della sua morte, giunta ...tg24.sky