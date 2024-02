È il primo pezzo coloratissimo e eye-catching da tirare fuori dall’armadio della nuova stagione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 27 febbraio 2024) Se tecnicamente siamo ancora in inverno, è vero anche che, con le giornate che si allungano sempre di più e le nuove collezioni che ammiccano dalle vetrine delle nuove boutique, viene già voglia di sfoggiare capi primaverili. Come dare retta all’istinto senza fare errori? Semplice. Basta introdurre nel guardaroba quotidiano una gonna a fiori. Colorata, eye-e che ci trasporti già verso la bella. Sembra incredibile quanto anche solo un singolo capo che stacca dal resto sia in grado di cambiare completamente le sorti di un outfit. E una gonna dalla stampa floreale è l’elemento perfetto per ottenere questo risultato con poco sforzo. Meglio ancora se midi, spaziando tra modelli diritti, a matita o a ruota, a seconda delle ...