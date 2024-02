“È bene che Mirko lo sappia” Grande Fratello | il chiaro avvertimento di Perla | è cambiato tutto

Fedele: "Politano presuntuoso ed egoista. Napoli orribile, altro che Champions": E' un Napoli che mi sfugge, non riconosco da 5-6 partite ... ma se questa dovesse essere la medicina per ripartire e azzerare questa annata tutta sbagliata ben venga". E ancora: "Per tornare a sentire ...areanapoli

Batticuore: come vivere bene e più a lungo". Giovedì 29 febbraio presentazione del libro del Prof. Ciro Indolfi a Marcellinara: “Batticuore” è l’ultimo libro scritto dal Prof. Ciro Indolfi, fondatore della Cardiologia universitaria di Catanzaro e Presidente della Federazione Italiana di Cardiologia, che sarà presentato giovedì ...infooggi

Bergomi: "Futuro di Allegri da chiarire subito. Ai tifosi della Juventus ora il risultato non basta più": Il tifoso oggi il risultato se lo fa andare bene però da quello che percepisco ha voglio di gioco e io sono risultatista da sempre. In o out Forse non è più sufficiente il fatto che Giuntoli lo abbia ...tuttojuve