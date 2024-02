Dybala unico in Serie A | coinvolto in 15 gol in 8 stagioni su 10 Solo Messi ha fatto meglio tra gli argentini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) Paulosi conferma protagonista importante di un capitolo diA. Oltre ad aver vinto cinque campionati con la maglia della Juventus, il fuoriclasse argentino ha raggiunto la doppia cifra di reti in ottodiA su undici, tra Palermo, bianconeri e Roma. L’ultima tripletta messa a segno in Roma-Torino gli ha permesso di toccare quota 11 gol nel massimo campionato italiano in questa stagione.è il giocatore che ha preso parte più volte (tra reti e assist) ad almeno 15 marcature inA nelle ultime 10(otto volte dal 2014/15, anche Ciro Immobile quest’anno può riuscirci). Tra glinei cinque grandi campionati europeiun calciatore ha...