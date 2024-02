Duplice omicidio di Cisterna | le indagini | “Renè poteva salvarsi”

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 febbraio 2024) La polizia scientifica, che sta indagano sul femminicidio delle due donne, madre e sorella di Desiree Amato, smentisce la versione di Sodano: non le avrebbe sparato perché agonizzante.femminicidio adi Latina: arrestato un finanziere – Ilcorrieredellacitta.com “Le ho sparato per non farla soffrire”. Così Christian Sodano avrebbe giustificato la decisione di uccidereAmato, sorella della sua ex ragazza. Lui, 27enne e all’epoca dei fatti in casa Sodano, avrebbe sparato alla madre di Desireè Amato, Nicoletta Zomparelli, e alla figlia più grande, René appunto. Le due, secondo le ricostruzioni, avrebbero tentato di allontanare il giovane che non accettava la fine della relazione con Desiree. Per questo si era fermato a casa loro tra il 12 febbraio 2024, ma i toni si sarebbero alzati nel pomeriggio di martedì 13 e ...