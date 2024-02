Dune | il sequel di David Lynch che non abbiamo mai visto

La seconda Parte del dittico di Villeneuve non avrà nulla da invidiare alla prima in termini di durata Nelle ultime ore è stata rivelata la durata di Dune : ... (movieplayer)

Il secondo film di Dune di Denis Villeneuve arriva finalmente al succo della vicenda e trascina lo spettatore in una storia sulla brama di potere e sui ... (vanityfair)

L'arrivo del set LEGO dedicato a Dune: Il tanto atteso sequel del film Dune, ispirato al romanzo di Frank Herbert, sta per fare il suo debutto nelle sale. In concomitanza con questo evento, i fan della serie non vorranno perdere l'opportun ...informazione

Dune - Parte due, la recensione entusiastica del figlio di Frank Herbert:"Finora la migliore interpretazione": Il figlio dell'autore del romanzo Dune ha espresso un commento molto positivo sul film di Denis Villeneuve. Brian Herbert, figlio del defunto Frank Herbert, autore del libro Dune, ha elogiato la trasp ...movieplayer

Austin Butler, la star di Dune 2 rivela le difficoltà nelle riprese del film di Denis Villeneuve: “Sembrava un forno”: Austin Butler rivela come ha imparato a sopportare condizioni estenuanti durante la sua prima settimana di riprese sul set di Dune: Parte Due.filmpost