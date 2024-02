Duilio Giammaria | chi è il conduttore di Petrolio? Ecco chi sono la moglie e i figli!

Stasera in tv, cosa vedere Film…": Per la prima serata in tv, martedì 27 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction "Gloria", con Sabrina Ferilli e Massimo Ghini. Verrà proposto l'episodio… Leggi ...informazione

Petrolio debutta nel martedì di Rai3 con l’emergenza climatica: Ogni settimana un grande tema di attualità, nazionale e internazionale, letto attraverso un’inchiesta giornalistica. Nella prima puntata il racconto di come le Big Oil internazionali sapessero del ris ...davidemaggio

Petrolio con Duilio Giammaria arriva in prima serata su Rai 3: In prima serata arriva "Petrolio". Da stasera su Rai 3 in onda il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria.corrierenazionale