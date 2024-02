Due funerali a distanza di pochi minuti | oggi l' addio a Matilde e Matteo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sono state restituite alle famiglie le salme diChionna (17enne di Latiano) e diBuccoliero (20enne di Sava), quest'ultimo figlio unico del pm Mariano in servizio presso la Procura...

Hanno provato in tutti i modi a salvarle la vita, ma Vittoria ha chiuso per sempre gli occhi a soli due anni e mezzo . La bambina è morta nel pomeriggio di ... (leggo)

Due funerali su tre a Forlì terminano con la cremazione, il regolamento dei cimiteri si tiene al passo coi tempi: Il 67% dei 1670 funerali di Forlì del 2023 si sono conclusi con la cremazione. Una prassi che si è accelerata negli ultimi anni, specialmente nel periodo del Covid, e che è ormai consolidata nelle ...forlitoday

Impossibile trovare posto per i funerali di Navalny: "Abbiamo chiamato la maggior parte delle agenzie funebri private e pubbliche ... alla fase finale di una trattativa per ottenere la liberazione del dissidente e due cittadini americani detenuti in ...ansa

Muore a soli due anni per un virus, la comunità di Favara ricorda il piccolo Francesco: Si è spento a solo due anni Francesco Tartamella ... da circa 15 giorni per le complicanze legate ad alcune infezioni virali dimostratesi letali. I funerali saranno celebrati domani 28 febbraio a ...grandangoloagrigento