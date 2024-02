Draghi sferza l’immobilismo della Ue | “Servono riforme e investimenti | basta | fate qualcosa”

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Tutte ledi cui l’Ue ha bisogno si possono fare, e confido che possano essere fatte, solo se abbiamo il consenso dei cittadini europei”. E’ un Marioscatenato e insolitamente aggressivo quello che secondo l’Adnkronos, incontrando i presidenti delle commissioni del Parlamento Europeo oggi a Strasburgo, ha tuonato contro gli indugi,e la prudenza dell’Europa sia sul fronte degliche delle. “Per questo – ha aggiunto l’ex presidenteBce e del Consiglio – è così importante preservare i valori fondamentali: ma c’è un problema di coordinamento. Come coordiniamo le diverse visioni e volontà a livello Ue sullestrutturali che dobbiamo fare?”, ha concluso. Bella domanda, in effetti, alla quale si spera possa dare ...

Draghi sferza i parlamentari Ue: “E’ l’ora delle riforme, non si può dire sempre no”: Così la sferzata l’ex governatore della Bce e presidente del Consiglio ... in particolare in termini di mobilitazione del massiccio fabbisogno di investimenti. Draghi ha sottolineato la necessità di ...msn

Draghi sferza l’Europa sulle riforme: «È ora di cambiare, non si può dire sempre no»: L’ex premier ai presidenti delle commissioni dell'Eurocamera riuniti a Strasburgo. «Nell'Ue due terzi della ricerca è finanziata dal settore pubblico. Perché il finanziamento privato è così scarso ne ...corriere

Draghi: i Paesi europei sono troppo piccoli da soli, devono capirlo anche gli isolazionisti: L’ex presidente del Consiglio alla Nabe economic policy conference a Washington: «La globalizzazione non solo non è riuscita a diffondere i valori liberali ma li ha anche indeboliti» ...corriere