Doppio test amichevole per la Nazionale femminile. Sara Gama in campo per l'ultima volta in azzurro

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ladi calcio si appresta a disputare due gare amichevoli affrontando venerdì 23 febbraio (ore 18.15) al Viola Park di Bagno a Ripoli l’Irlanda, per poi sfidare Martedì 27 (ore 18) ad Algeciras, in Spagna, l’Inghilterra. Due gare internazionali che serviranno al mister Andrea Soncin come prova generale in vista dei prossimi impegni ufficiali, le qualificazioni ad EURO 2025, che prenderanno il via ad aprile (il 5 marzo ci sarà il sorteggio). Tra le trentadue convocate, ci sono tre novità provenienti dalla Sampdoria, il portiere Amanda Tampieri, il terzino Aurora De Rita ed Elisabetta Oliviero. Nei sette precedenti le azzurre hanno collezionato sei vittorie ed un pareggio; nell’gara disputata a Reggio Emilia nel 2019, si imposero in rimonta con il risultato di 2-1. Nella serata di Domenica, le Azzurre si ...