Dopo la sconfitta nel centrodestra parte la resa dei conti Salvini | “Quando cambi un candidato in corsa è più complicato”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) La Sardegna potrebbe essere pure solo un incidente di percorso, ma le ferite dellanon sono indolori per il. Anzi, diventano un innesco per alimentare quel po’ di tensioni interne che finora erano rimaste sopite grazie alla navigazione sicura di Fratelli d’Italia e della sua leader. Ora, invece, il capitombolo della prima prova elettorale delle Regionali carica gli alleati e in particolare Matteoche senza fare nomi commenta le elezioni in un modo che somiglia tanto a un inizio didei. “uninè più. Vale anche per un sindaco. Ma non sarò mai quello che,le cose vanno bene, è merito mio ele ...