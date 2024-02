Dopo la Cassazione nessun quarto grado di giudizio Ma non per Rosario Pio Cattafi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Certo è che l’esistenza dei familiari delle vittime di mafia non finisce mai di essere turbata”. E’ così che inizia una lettera che mi onoro di ospitare sul mio blog, non solo per le firme in calce ad essa ma per il grido di dolore e di rabbia che trasuda. Senza togliere altro spazio, lascio la parola a loro. Certo è che l’esistenza dei familiari delle vittime di mafia non finisce mai di essere turbata. Per esempio, eravamo convinti che,una condanna penale passata in, l’imputato diventasse definitivamente colpevole del reato ad egli contestato. Conoscevamo l’esistenza della revisione di un processo, richiestala condanna definitiva quando sopraggiungono elementi di merito, nuovi ed evidenti, che indichino l’innocenza del condannato. Sapevamo dell’esistenza, poi, del cosiddetto “ricorso straordinario” in ...