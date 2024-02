Donne in mutande? Caro Armani | la moda è anche questo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Giorgio, in un intervista rilasciata al Corriere della Sera subito dopo la sua sfilata, ha reso pubblico il suo pensiero su quelli che sono i nuovi trend sfilati sulle passerelle, in particolare su quello che riguarda le trasparenze e la nuova seduzione femminile. «Quando creo la miapenso sempre ache posso incontrare ovunque e non fra eccitazioni intellettuali e sessuali...continuiamo ad accettare tutti, ma io non ci sto. Io sono stufo di vedere una matta che gira inin via Montenapoleone a Milano» sono le parole rilasciate dallo stilista. Un’affermazione forte, inaspettata, ma soprattutto inutile. A rendere improbabile l’aneddoto è il protagonista, Giorgio, un maestro indiscutibile dello stile e un responsabile dell’evoluzione dell’eleganza Made in Italy, una ...

Termina un’altra Milano Fashion Week. E come sempre, a chiudere in bellezza, è la sfilata di Re Giorgio Armani. Lo stilista è il protagonista del giorno 5 ... (iodonna)

Da FKA Twigs a Bianca Censori fino a Taylor Russell: perché il nudo femminile ci fa paura (o quantomeno arrabbiare fortissimo): Si parla ancora di corpo femminile come qualcosa di proibito, quando invece posso affermare con certezza che è stata la sua rappresentazione ad avermi cresciuta. Esagerato e cartoonistico nella televi ...vogue

Giorgio Armani protesta: stufo di vedere una matta che gira in mutande a Milano: Tra i protagonisti della Milano Fashion Week non poteva ovviamente mancare Giorgio Armani. Il Re della Moda come sempre ha fatto parlare di sé non solo per la sua sfilata, ma anche per le sue dichiara ...informazione

Il giorno in cui l'inferno è sceso su Israele: Non hanno ucciso per un territorio, ma per un’impresa di sterminio, per eliminare la vita e la storia di queste vite col fuoco, con la morte e, oltre la morte, fino alla cremazione. Un’anticipazione d ...ilfoglio