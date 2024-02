Donna uccisa a coltellate nel Padovano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Unadi 41 anni è stata, a, a Bovolenta, un comune della provincia di Padova. Il corpo è stato scoperto in un'abitazione non distante dalla caserma dei Carabinieri. I militari dell'Arma sono ora alla ricerca del marito della vittima, un 39enne, che al momento risulta irreperibile. Sul posto, con i carabinieri del nucleo investigativo ed il medico legale, anche il magistrato di turno, Sergio Dini.

